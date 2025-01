Thesocialpost.it - Trento, incidente sulla Statale 47: camion si schianta contro il guardrail

Questa mattina, intorno alle 6, unsi ètoillungo la Strada47 della Valsugana, nei pressi di Roncegno. Le cause dell’sono ancora in fase di accertamento.L’allarme è stato lanciato subito, e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul luogo. Hanno messo in sicurezza l’area e lavorato al recupero del mezzo pesante per ripristinare la viabilità.Secondo le prime informazioni, il conducente delnon avrebbe riportato ferite gravi, ma la strada è stata temporaneamente chiusa all’altezza dello svincolo per Roncegno, in direzione, per consentire il corretto svolgimento delle operazioni.L'articolo47:siilproviene da The Social Post.