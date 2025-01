Quotidiano.net - Treni, cosa bisogna fare: “Biglietti a prezzi più bassi nelle stazioni secondarie”

Milano, 16 gennaio 2025 – Per decongestionare Milano Centrale e Roma Termini occorre dirottare il traffico ferroviario verso altrecittadine, oggi ritenute. E per convincere i viaggiatori a cambiare abitudini occorre incoraggiarli abbassando ideiper idiretti in una stazione secondaria. In parallelo Rfi, l’azienda che gestisce i binari, potrebbe applicare sconti alle società ferroviarie che puntano sugli scali minori. Questa la visione di Pierluigi Coppola, ordinario di Pianificazione dei trasporti al Politecnico di Milano e consulente della struttura tecnica di missione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Altrimenti l’alternativa è ridurre le corse. Disagi alla Stazione Termini di Roma per i ritardi deiin arrivo e in partenza, 14 gennaio 2025.