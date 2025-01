Quifinanza.it - Top Employers Italia 2025: 151 aziende italiane premiate

Leggi su Quifinanza.it

Il TopInstitute, l’ente certificatore globale delle migliori pratiche in ambito risorse umane, ha conferito la Certificazione Topa ben 151ne, che si sono distinte per l’eccellenza nella gestione dei dipendenti e dei collaboratori, puntando a migliorare l’ambiente di lavoro, promuovendo la crescita dei talenti e garantendo benessere e inclusività all’interno delle loro strutture.Lenecon la certificazione TopNel Topfiguranodi spicco come Amazon, Amplifon, Unicredit, PepsiCo, Philip Morris, STMicroelectronics, Lidle DHL eCommerce, solo per citarne alcune. Un elenco che comprende grandi nomi del panorama industriale, ma anche realtà di nicchia che, con innovazione e dedizione, hanno migliorato costantemente il loro approccio alle risorse umane.