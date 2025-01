Tecnologia Quantum Valley in Campania | dalla Regione investimenti per 100 milioni

Leggi su Ildenaro.it

“Noi stiamo realizzando unaper cui abbiamo pubblicato il bando. Lainveste 100di euro per realizzare un centro di computer quantistici che è unico in Europa. Non c’è in Europa un centro quantistico pubblico”. Lo ha detto il presidente della, Vincenzo De Luca, in occasione dell’inaugurazione della sede napoletana del gruppo Mermec. Il presidente ha spiegato che “il bando chiede alle imprese la fornitura delle tecnologie e abbiamo chiesto a Mermec di partecipare a questa gara per verificare la possibilità di fornire anche computer quantistici in maniera tale da avere anche tecnologie italiane dentro questo centro”. “Abbiamo – ha aggiunto – un ventaglio di opportunità di lavoro davvero straordinario, è un’occasione quasi unica per dire ai nostri giovani tecnici, ai nostri ingegneri, alle nostre start up che è possibile non guardare all’estero o non pensare a dove emigrare per poter vivere.