Teatro Villa Pamphilj, scienza a teatro con “Buonanotte, caro Albert”

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 16 gen. (askanews) – Domenica 19 gennaio alle ore 11.30, aldi Roma, per la rassegna Science Fiction – la, va in scena in prima assoluta il nuovo spettacolo del collettivo Effetto Joule “”, scritto da Enrico Ferraro e interpretato da Valeriano Solfiti. Che cos’è la gravità? A quanto pare la domanda, più che essere spontanea e rivelatrice di curiosità genuina, rischia di essere un puro gioco di parole, senza alcun rapporto con la realtà. Perché non ha senso porre questa domanda? E in che modo si può capire la gravità, generatrice di questo “peso” che sentiamo da quando nasciamo e sperimentiamo per tutta la vita? Per capire è necessario raccontare una storia di come lasia nata e sviluppata, di come gli antichi sapessero già molto e il pensiero fideistico cancellò molte conoscenze e scoperte, di come anche laabbia le sue trappole e solo riuscendo a superarle è possibile comprendere qualcosa di molto piccolo e invisibile.