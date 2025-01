Oasport.it - Taylor Fritz impietoso su Garin, appena tre game concessi e terzo turno agli Australian Open prenotato

continua a far capire che, quest’anno, una forma simile all’non l’ha mai avuta. A fare le spese della furia dell’americano è Cristian: il cileno subisce un nettissimo 6-2 6-1 6-0, il che mette in piedi uncon Gael Monfils che può significare molto per entrambi.Di fatto il match c’è soltanto nelle primissime fasi, in cuivince il primo punto nei due turni iniziali di servizio di. Il californiano, sul 2-1, trova però il break in un duro quarto gioco e di lì comincia a tenere sempre in mano tutta la situazione senza problemi. Fino, appunto, al 6-2 che arriva con agio e a seguito di un altro servizio strappato, stavolta a zero.Le cose persi fanno sempre più complicate, dato cheal servizio è praticamente inavvicinabile e il cileno, di suo, le difficoltà le ha eccome.