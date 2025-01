Anteprima24.it - Tari 2025, l’appello di Confsal a Mastella: “Ridurre le tariffe per le famiglie”

Tempo di lettura: 3 minutiLaFunzioni Locali rappresenta e osserva: “Che è stato convocato per il 20 gennaiol’ Assise del Consiglio Comunale di Benevento, tra i punti di rilevante importanza, si rileva “Approvazioneffe”. LaFunzioni Locali rappresenta e tiene a precisare: “Che il Comune di Benevento dovrebbe assolutamente abbassare in primis tra le tasse tribue locali la ”(Tassa Rifiuti Solidi Urbani) ” soprattutto, per lemonoreddito con figli a carico e NON, riportando ad HORAS leffe minime consentite al di là delle metrature degli immobili e dei componenti occupanti”. LaFunzioni Locali rappresenta e premette: “Che sarebbe opportuno una riduzione sullaper l’ ANNOe seguenti del 20% per gli immobili ad uso domestico, sulleffe della”Si premette che il Comune di Benevento è stato già dichiarato con Delibera di Consiglio Comunale di Benevento N.