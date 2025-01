Gamberorosso.it - Storia del mercato di La Spezia come strumento di rivendicazione popolare

Sono molte le versioni non ufficiali sull’origine del nome di questa città ligure. Tra le più accreditate c’è quella che la riconduce al commercio del sale,regina delle trattative dell’epoca antica. Grazie ai rapporti con la Repubblica di Genova, Lasubì l’influenza positiva di questa potenza vedendosi rafforzare ilprestigio. Autorevolezza che non fece altro che aumentare anche quando divenne Distretto durante la dominazione napoleonica. Tutto questo sviluppo rese indispensabile il potenziamento del sistema commerciale e la città si dimostrò all’altezza delle aspettative. Lamoderna deldellaLo sviluppo deldellainiziò nel momento in cui i commercianti si resero conto di non avere strutture adeguate alla lavorazione e la vendita delle materie prime.