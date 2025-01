Ilgiorno.it - Stazione Centrale a Milano, spazi ristorazione sotto sfratto e 68 licenziamenti: al via lo sciopero

, 16 gennaio 2025 – In piena agitazione glicommerciali al terzo piano delladi: nonostante l'impegno e la disponibilità della Prefettura e del Comune disi avvicina sempre più il licenziamento collettivo che coinvolgerà 68 lavoratrici e lavoratori che operano presso lacommercialee che si trova al piano binari da più di 40 anni gestito dalla S.A.R.F. Spa (Bar, Gran Bar, Burger King). S.A.R.F Spa a causa del mancato rinnovo del contratto di locazione con conseguenteda parte di Grandi Stazioni Retail Spa ha comunicato alle organizzazioni sindacali di non poter proseguire l'attività dicommerciale e conseguentemente di procedere al licenziamento collettivo di 68 lavoratrici e lavoratori. Licenziamento che avrà un evidente e importante impatto economico e sociale per tutte queste famiglie.