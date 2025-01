Gqitalia.it - Squid Game, tra errori, record e spoiler sulla stagione finale continua a far parlare di sé

Partiamo dalle buone notizie: stando a Variety,2 è diventato il terzo titolo più visto di sempre dietro a Mercoledì e senza battere idella primadello show coreano, stabile in prima posizione. Del resto, non ha accontentato proprio tutti, soprattutto per via del suoaperto ma lasciato troppo in sospeso, e negli ultimi giorni è stata al centro della cronaca per l'emergere di alcunidi montaggio e regia trasformatesi subito in meme. Pare, infatti, che un cameraman sia entrato in scena - cosa abbastanza frequente nel mondo degli inconvenienti televisivi e cinematografici -, ma in particolare sono emersi degli screenshot dal primo gioco di2 in cui due diverse persone indossano una casacca numero 355.Non se la passa meglio la terza, che vedremo già nell'estate del 2025 e purtroppo sarà quella conclusiva.