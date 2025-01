Ilfattoquotidiano.it - “Spogliate in Questura”, sabato manifestazione a Brescia. Centri antiviolenza: “Si indaghi. Gravi violazioni dei diritti umani”

Il caso diventa sempre più ingombrante. Dopo dopo tre interrogazioni parlamentari al ministro dell’Interno Piantedosi,18 gennaio, proprio davanti alladi, ci sarà alle 15.30 un presidio di protesta “contro gli abusi della polizia e in solidarietà agli attivisti”. A indirlo i gruppi antagonisti, che si mobilitano contro quanto denunciato dalle manifestanti donne di Extinction Rebellion portate via dagli agenti durante il sit in davanti ai cancelli della Leonardo, e alle quali proprio inè stato chiesto di togliere gli slip e di fare piegamenti sulle gambe. Comportamenti da parte delle forze dell’ordine – secondo quanto riferito dalle testimonianze – su cui ora intervengono anche i: “Se confermati, questi fatti rappresentanodeie un utilizzo strumentale della violenza di genere come forma di controllo sociale e repressione“, scrivonoButterfly, Casa delle Donne, Chiare Acque, Donne e, Rete di Daphne e Viva Donna.