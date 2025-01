Screenworld.it - Spartacus: House of Ashur, i gladiatori tornano a combattere nel primo trailer della serie sequel

Leggi su Screenworld.it

Finalmente ci siamo: il canale statunitense Starz ha rilasciato unminiof, midqueltelevisivaideata da Steven S. DeKnight (che ritorna in veste di showrunner e produttore esecutivo) prodotta da Lionsgate Television. Seppur sprovvista di una data specifica, la nuova era dei combattimenti nell’antica arena vedrà la sua uscita questo autunno negli Stati Uniti con un cast in cuivolti noti.Gli intrepreti sono, oltre a Nick E. Tarabay che riprende il ruolo di, anche Graham McTavish nelle vesti di Korris, ossia il dottore di quest’ultimo, e Tenika Davis nei panni di Achillia, una brutale gladiatrice.in un postertvof, fonte: StarzDopo la notizia che lo spettacolo era in fase di sviluppo nel febbraio del 2023, il canale Starz ha dato il via libera per la sua realizzazione nel novembre dello stesso anno.