Sofia due morti e sei feriti in uno scontro tra treni

Tragedia in Bulgaria, dove due persone hanno perso la vita e altre sei sono rimaste ferite in un incidente ferroviario avvenuto nei pressi del villaggio di Lokorsko, vicino alla capitale. L’emittente bulgara “Bnr” riferisce che lofrontale ha coinvolto duemerci, uno a trazione diesel e l’altro elettrica.Secondo i servizi di emergenza locali, tra le vittime figurano il macchinista di uno dei convogli e un altro dipendente delle ferrovie. Le prime ricostruzioni indicano che entrambi isi trovavano sullo stesso binario, probabilmente a causa di un errore nell’organizzazione del traffico ferroviario.Le autorità stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità. I, alcuni in gravi condizioni, sono stati trasportati negli ospedali vicini per ricevere le cure necessarie.