Smontata la doppia "bufala" della sinistra su Cecilia Sala: nessuna protesta Usa, nessun ruolo di Musk

Due fake news, ben due fake news su uno stesso argomento, nella stessa giornata. Il tema è la liberazione di, la giornalista italiana rimasta in ostaggio in Iran per 21 giorni. La prima, spacciata da qualche giornale italiano e subito cavalcata dalla, riguarda una presuntadegli Usa per la liberazione di Abedini, la seconda è ilche avrebbe svolto Elonnella liberazionestessa, altra notizia a quanto pare priva di fondamento.Le due bufale susmentite da Italia e Iran“Totalmente infondata” la notizia di unadel segretario di Stato americano Antony Blinken in merito alla vicenda, a cui è seguito il rilascio da parte delle autorità italiane di Mohammad Abedini Najafabadi, ricercato dalle autorità americane.