Oasport.it - Skicross, Yanick Gunsch festeggia il compleanno con il primo podio in Coppa del Mondo! Deromedis eliminato

Leggi su Oasport.it

ha conquistato un pregevole terzo posto a Reiteralm (Austria), dove è andata in scena la sesta tappa delladeldi. L’azzurro è riuscito a salire sul gradino più basso delal termine di una giornata semplicemente memorabile su una pista lunga e spettacolare, caratterizzata da salti, gobbe, passaggi tecnici e una partenza molto esigente. L’atleta originario della Val Venosta hato nel miglior modo possibile il suo 28mo, che ricorre proprio nella giornata odierna: prima di oggi non era mai riuscito a spingersi fino ai quarti di finale ed era entrato in top-30 soltanto in sette occasioni (il miglior risultato era il 21mo posto ad Arosa il 14 dicembre 2021).In una particolare finale a tre, visto che lo svizzero Alex Fiva si era infortunato in semifinale cadendo dopo un contatto con lo svedese Erik Mobaerg e aveva così rinunciato alla disputa dell’atto conclusivo,è partito in maniera brillante e si è inserito tra il tedesco Florian Wilmsmann e il francese Melvin Tchiknavorian, ma a metà tracciato il transalpino ha operato il sorpasso e così il nostro portacolori si è dovuto accontentare della terza piazza nella gara vinta dal teutonico, al suo secondo successo stagionale e sempre piùin classifica generale.