Sir Rod Stewart e la moglie Penny hanno aiutato re Carlo III a riempire una capsula del tempo per celebrare l' anniversario della King' s Foundation

Sono bastate un paio di cesoie a far scoppiare a ridere reIII e i suoi ospiti d’eccezione, Sir Rode laLancaster, durante una cerimonia che avrebbe dovuto essere solenne. Celebrato ieri a Dunfries House, una delle residenze scozzesi del sovrano, è stato il 35esimo’s, la charity ombrello che raccoglie tutte le organizzazioni di cui è patrono. E per l’occasionee Sir Rodanche riempito unadel. Senza badare troppo al protocollo. Rein kilt, Camilla con il trench verde: la nuova coppia reale alla conquistaScozia X ReIII ha scelto Sir Rod, suo nuovo ambasciatoreTanti gli ospiti vip invitati dal re per l’occasione, ma il controverso Sir Rod– che la scorsa settimana ha compiuto 80 anni e ieri si è presentato con abiti particolarmente casual – non ha mancato di far ridere il re con le sue continue battute.