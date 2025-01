Liberoquotidiano.it - Sinner trema, rimonta e batte Schoolkate: il clamoroso gesto di stizza in panchina | Video

Dura un set e mezzo lo sconcerto di Jannike dei tifosi italiani. Quando lo stato di grazia di Tristan, agli Australian Open si torna alla normalità e l'azzurro, numero 1 al mondo, pareggia,e vince un match sorprendente, a tratti folle. L'altoatesino vola il secondo turno superando il padrone di casa semisconosciuto in quattro set 4-6, 6-4, 6-1, 6-3. Ma la notizia che fa il giro del mondo è che il Rosso di San Candido ha perso un parziale, dopo 49 successi di fila. Non accadeva dallo scorso ottobre, quando vinse 2-1 all'Atp 1000 di Shanghai lasciando però un set all'argentino Etcheverry. Un dato che conferma al tempo stesso lo straordinario dominio del 23enne ma che è anche un piccolo campanello d'allarme per il futuro del torneo che sta affrontando da detentore in carica.