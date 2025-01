Bergamonews.it - “Simposio sulle rotte del talento: Fuga e futuro”, il convegno dei Giovani del Movimento Cristiano Lavoratori

Bergamo. “del”, questo il titolo delvoluto e organizzato dal, a Bergamo, per sabato 18 gennaio nella sala Ferruccio Galmozzi del Comune di Bergamo, in Via Torquato Tasso 4.Il, dopo i saluti istituzionali da parte del presidente provinciale di Bergamo Nella Mazzoleni, del presidente Regionale Lombardia Gianluca Ghidoni e del vicepresidente Nazionale Margherita Peroni, sarà introdotto da Francesco Spizzirri, Delegato Nazionale deidel, vedrà la partecipazione di Stefano Remuzzi, Direttore della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Bergamo, Delfina Licata, curatrice del Rapporto Italiani nel Mondo della Fondazione Migrantes e dell’avvocato Francesco Pellò, associato dello studio legale “Toffoletto-De Luca-Tamajo e Soci”.