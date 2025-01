Calciomercato.it - Servono 50 milioni: la verità su Cambiaso e Douglas Luiz | CM.IT

Sirene dalla Premier League e nello specifico dal Manchester City: la situazione sul mercato dei due giocatori bianconeri La Juventus raddoppia e incassa il sì di Kolo Muani: l’attaccante francese è sbarcato ieri a Torino e oggi sarà ufficializzato dai bianconeri.Andrea(LaPresse) – Calciomercato.itOperazione in prestito dal Paris Saint-Germain, con il classe ’98 che sarà il secondo acquisto del mercato invernale della ‘Vecchia Signora’ dopo Alberto Costa. Adesso Giuntoli è pronto a accelerare per il difensore, dopo che è sfumata la pista Araujo che resterà al Barcellona. La Juve non molla Tomori, anche se l’inglese è tornato centrale nello scacchiere del Milan dopo l’arrivo in panchina di Conceicao. Complicato inoltre anticipare il colpo Hancko dal Feyenoord, con Giuntoli così che valuta anche la pista Danso dal Lens.