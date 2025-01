Pronosticipremium.com - Serie A, pari tra Inter e Bologna: Italiano ferma Inzaghi

Il recupero della 19° giornata diA è appena andato in archivio. L’ultima gara dell’ultimo turno del girone d’andata del nostro campionato è stata quella fra, che si sono affrontate stasera 15 gennaio allo stadio Giuseppe Meazza. L’incontro si è concluso con il risultato di 2-2, in un match divertente e ricco di occasioni da una parte e dall’altra, con capovolgimenti ed intensità.Primo tempo da subito pieno di emozioni, con i felsinei che scheggiano prima un palo con Moro e poi trovano la rete dello 0-1 con Santiago Castro al 15?. I nerazzurri non accusano il colpo e dopo soli 4 minuti la pareggiano con Denzel Dumfries, abile a ribadire in rete dopo una parata di Lukasz Skorupski. Allo scadere della prima frazione, Lautaro Martinez ribalta definitivamente il risultato sull’invito di Federico Dimarco.