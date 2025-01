Napolipiu.com - Serie A, la vera classifica senza errori arbitrali: Inter e Lazio favorite? Tutti gli episodi

A, lagli">Polemiche per il mancato rigore al Venezia contro l’, dubbi su-Como. Glichiave analizzati.Non bene la giornata arbitrale, recuperi compresi. Penalizzato il Como e ancora sfortunato il Venezia quando incontra l’. Applica una sorta di par condicio Doveri in Atalanta – Juventus. Dopo la gomitata di Thuram persa in Cagliari –(XVIII), l’arbitro romano non vede la gomitata di Kolasinac rifilata a McKennie.Resta qualche dubbio sul momentaneo 1 a 1 dell’nel recupero della 19ma giornata col Bologna, ma pare non esserci fallo di Bastoni su Odgaard in avvio di azione che porta al gol di Dumfries.– Como 1 – 1, Tremolada (Camplone – Di Paolo).La gara è condizionata dalla mancata espulsione di Gigot al 18’.