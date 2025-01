Secoloditalia.it - Separazione delle carriere e nuovo Csm: sì della Camera. Nordio: «Una giornata storica»

Il ministroGiustizia, Carlo, l’ha salutata come una «». L’approvazione allariforma costituzionale che contempla la, il sorteggio per la composizione del Csm e l’Alta corte per le sanzioni disciplinari rappresenta, del resto, il primo passo di una svolta attesa da decenni. Il via libera è arrivato con con 174 voti a favore, 92 contrari e 5 astenuti. Favorevoli i partitimaggioranza e, dalle file dell’opposizione, Azione e +Europa. Astenuta Italia viva, contrari Pd, M5S e Avs. Si trattaprimaquattro letture previste, il testo passa ora all’esame del Senato.: «Una. Le quattro letture si possono concludere entro l’estate»Del voto, che il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha definito «uno snodo epocale»,ha sottolineato la «maggioranza schiacciante» che si è registrata e, benché si tratti di un «percorso ancora complesso perché così vuole la Costituzione», ha chiarito di sperare che si arrivi alle quattro letture ben primafine dell’anno.