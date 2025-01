Liberoquotidiano.it - Senza trucco e senza veli, Madonna mozzafiato a 66 anni: le foto sono pazzesche | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

appare in ottima forma nellecondivise con i fan sui social: la cantante, 66, mostra un voltosegni dell'età e un corpo dalle forme. Negli scatti,sfoggia unsexy, un mini abito trasparente e degli stivali di vernice nera alti fino al ginocchio. "È così bello essere di nuovo a casa", ha scritto l'artista nella didascalia a corredo delle. Il riferimento è al suo ritorno dopo la fuga di Capodanno in Giappone. Tanti i commenti di apprezzamento da parte dei fan. "Com'è essere la donna più bella del mondo?", le ha scritto qualcuno. La popstar ha una figlia di 28, Lourdes, avuta con il trainer Carlos Leon; e un figlio di 24, Rocco Ritchie, avuto con l'ex marito Guy Ritchie. In più ha quattro bambini adottati provenienti dal Malawi: David Banda, 19; Mercy James, 18; e le gemelle Stella ed Estere, 12.