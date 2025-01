Scomparso dal 31 Dicembre Alphaville Pedrosa de Melo | l’appello disperato della madre in tv Ricerche in tutto il Lazio

Leggi su Dayitalianews.com

Da 14 giorni non si hanno più notizie dide, un giovane di 31 anni originario del Brasile,a Roma lo scorso 31. L’ultimo contatto con larisale proprio a quel giorno, quando il ragazzo ha raccontato di essere rimasto in panne con la sua Peugeot 308 scura con targa portoghese. Da quel momento, nessuna traccia di lui esua auto.La Testimonianza Straziante: “Aiutatemi a Ritrovare Mio Figlio”Ladi, Leticia Maria Schneider, ha lanciato un commovente appello durante la trasmissione Storie Italiane su Rai1 condotta da Eleonora Daniele. Visibilmente provata, ha dichiarato:“Io non dormo più e non mangio. Mio figlio è venuto in Italia per trovare lavoro, ma ora è sparito. Chiedo alle autorità e al consolato brasiliano di aiutarmi.