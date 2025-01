Sport.quotidiano.net - Sassuolo. Kumi alla Reggiana, è ufficiale . La capolista punta Skjellerup

La cessione di Justin(foto)dà il via al mercato di gennaio del. Ieri l’ufficialità: il centrocampista, classe 2004, va al, che batte la concorrenza del Cesena e se lo assicura in prestito fino a giugno. Per lui, fin qua, tre presenze nelle prime 4 giornate di campionato – contro Catanzaro, Cesena e Cremonese – e poi solo panchina e tribuna, a parte gli ultimi 8’ di Coppa Italia, a San Siro, contro il Milan, a suggerire la necessità di trovargli, altrove, spazio dove fare esperienza che non farebbe in neroverde, chiuso dai vari Obiang, Boloca, Thorsrtvedt, oltre che da Ghion, Lipani e Iannoni. Che non fanno di, peraltro, l’unico centrocampista ‘in più’. Ieri addio anche a Fabrizio Caligara, passatoSalernitana in prestito con obbligo di riscatto: arrivato dall’Ascoli a luglio, quattro presenze in campionato per 241’ totali, già oggi sosterrà il primo allenamento con i nuovi compagni.