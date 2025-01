Serieanews.com - Sartori ds, la Roma fa sul serio: un dettaglio può sbloccare l’affare – ESCLUSIVA

Leggi su Serieanews.com

Giovanniè finito nel mirino della: c’è unche abbiamo appreso che potrebbe spostare la trattativa Giovanniè finito nel mirino della(LaPresse) – serieanews.comQuando si parla di un club storico come la, ogni mossa sul mercato non è mai una questione di semplice formalità. Anzi, le trattative più delicate, quelle che potrebbero determinare il futuro prossimo della squadra, sono sempre accompagnate da un’attenzione maniacale ai dettagli. In questi giorni, sotto i riflettori, c’è un nome che ha il potenziale di fare un enorme salto di qualità per la gestione della: Giovanni, attualmente direttore sportivo del Bologna, ha alle spalle anni di esperienza da protagonista assoluto nel calcio italiano, prima con l’Atalanta e ora con i rossoblu.