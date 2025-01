Amica.it - Sanremo 2025: cosa aspettarsi dai beauty look delle co-conduttrici

Il conto alla rovescia per la 75esima edizione del Festival di, che andrà in onda dall’11 al 15 febbraio, è iniziato. E, finalmente, è cessato quel silenzio che manteneva un alone di mistero sulle co-(sì, ci sarà anche Bianca Balti) della kermesse che affiancheranno Carlo Conti sul palco dell’Ariston. Durante le cinque serate di, il direttore artistico potrà così contare sull’appoggio di tante professioniste del settore, “rubate” agli ambiti più svariati, dalla moda al cinema passando per la musica. Bianca Balti, Elettra Lamborghini, Miriam Leone, Katia Follesa, Geppi Cucciari e Alessia Marcuzzi illumineranno il palco insieme ai co-conduttori Cristiano Malgioglio, Nino Frassica, Mahmood e Alessandro Cattelan.