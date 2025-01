Romadailynews.it - Sanita’: Rocca, importante comunicare bene, critica legittima ma disinformazione fa male

L’importanza di saperein, lae’ma lafa. Questi i punti centrali affrontati dal presidente della Regione Lazio, Francesco, che oggi e’ intervenuto alla terza edizione degli Stati generali della comunicazione per la salute, presso il Centro congressi dell’ospedale Spallanzani di Roma. Quello della comunicazione “e’ un tema difficile sotto il profilo della percezione delle nostre comunita’ e della sua modalita’ di relazionarsi a questo:alle nostre comunita’ quello che stiamo facendo per dare risposta al bisogno di salute di ciascun individuo e’ fondamentale, specialmente in un momento come questo dove lae’ al centro del dibattito politico – ha spiegato il presidente-. E’saperanche le storie di un servizio sanitario che probabilmente, nonostante le sue criticita’, rimane il migliore del mondo – ha aggiunto-.