Salvaguardare la democrazia L’ultima lezione del presidente Joe Biden

Speranza e angoscia, l’addio di Joescuote la coscienza degli americani e coinvolge tutte le nazioni democratiche.“Preserva laamericana, non distruggerla!”, incide iluscente degli Stati Uniti sul testimone che sta per consegnare al suo successore, Donald Trump.L’ultimo ruggito del vecchio leone che esce di scena senza essere stato sconfitto, perché costretto a ritirarsi è una lucida e concreta denuncia della nuova oligarchia che “sta prendendo corpo in America. Una oligarchia di estrema ricchezza, potere e influenza che minaccia letteralmente la nostra intera, i nostri diritti fondamentali e la libertà”.Un j’accuse senza nomi ma di cui tutti conoscono i cognomi: Trump e Musk, con intorno a loro politici reazionari, ideologi e finanzieri. Cognomi di fondatori e adepti della prima ora della new non-democratic oligarchy, ai quali si sono aggiunti quelli di Zuckerberg e Bezos, rapidamente saltati sul carro del vincitore.