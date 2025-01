Sport.quotidiano.net - Salerno resta anche senza patron Amadei: "Tengo il 30%, voglio il pareggio di bilancio"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Mai visto un Carmelocosì pirotecnico. Dal mercato al settore giovanile, daagli pseudotifosi: via libera alla lingua,preoccuparsi di creare inevitabili mal di pancia. Allora, via, tutti in carrozza. Presidente, partiamo dal mercato: due giocatori ingaggiati e il solo Okwonkwo ai saluti. Fortuna che avevate detto che dovevate prima sfoltire. "Non potevamo fare diversamente. C’erano altre squadre su di loro e noi avevamo necessità di coprire bene i ruoli di centrale difensivo e mezz’ala. Se stamane (ieri, ndr) avessimo aspettato un’ora in più, Kumi sarebbe andato a Carrara o Cesena. Al pressing delle altre squadre, abbiamo reagito con decisione".il fatto che dovete sfoltire la rosa. "Assolutamente sì. Viali è sempre stato chiaro: vuole allenare 11 contro 11alternare i giocatori.