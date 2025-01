Movieplayer.it - Saif Ali Khan, star di Bollywood, accoltellato nella sua casa a Mumbai

Leggi su Movieplayer.it

L'attore indiano è stato aggredito appena rientratosua abitazionezona suburbana di Bandra. LadiAli, è stata accoltellatasua, in India. L'attore indiano, 54 anni, ha subito un intervento chirurgico dopo l'aggressione. Lo scontro fisico è avvenuto con un uomo non identificato, che è riuscito ad entrare poco dopo la mezzanotteresidenza familiare della, com'è stato confermato dalla stampa. Il comunicato dell'entourage diAliEcco le parole con le quali l'entourage dell'attore hanno aggiornato i fan e i media:"L'intervento chirurgico aAliè terminato ed è fuori pericolo. Attualmente è in fase di recupero e i medici stanno .