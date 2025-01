Lanazione.it - Sagra delle frittelle, a San Donato torna l’appuntamento con la tradizione

Sanin Collina (Firenze), 16 gennaio 2025 – A Sanla. Al via dal 18 gennaio l’attesissimo appuntamento per gli amanti dei tipici dolcetti toscani che deliziano il periodo di Carnevale e la ricorrenza della Festa del papà/babbo (per chi è toscano). Al circolo Sms tutto pronto per l’avvio della stagione. Unache allieta i palati dal 1978. E come allora anche oggi la ricetta prelibata conquista tutti: con o senza uvetta, ledi riso vanno a ruba. Ogni fine settimana a partire dal prossimo e fino a marzolache richiama tantissime persone, ben oltre i confini del paese che, grazie al grande successo, ha conquistato anche il nome proprio di “Paese”, scritto bene in vista sul cartello all’ingresso del centro abitato.