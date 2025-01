Ilgiorno.it - "Rozzano è arte e natura". La promozione del Comune

è cultura, storia,. Prende il via la nuova campagna di comunicazione istituzionale promossa dall’amministrazione comunale per valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale ele che caratterizzae il suo territorio. L’obiettivo dell’iniziativa è dare maggiore visibilità alle bellezze della città, facendole conoscere sempre più. Il centro culturale Cascina Grande, il moderno osservatorio astronomico, le chiuse vinciane sul Naviglio e il castello visconteo, ma anche i grandi parchi cittadini e le due oasilistiche protette dello Smeraldino e della Sorgiva. E poi, la chiesa di Sant’Ambrogio con i suoi affreschi, l’antico prestigio delle Filatures des Schappes e la storia della fonderia De Andreis, fino ad arrivare a opere scultoree di rilievo come "Città sole" di Luciana Matalon e i più recenti murales realizzati all’interno del quartiere Aler.