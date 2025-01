Pronosticipremium.com - Roma Femminile, Kumagai in uscita: Spugna attende il grande colpo

È tempo di calciomercato, non solo per il calcio maschile, ma anche per quello. Laha deciso che questo gennaio sarà ricco di rivoluzioni, anche per la formazione diche rincorre ancora l’obiettivo scudetto, dopo aver vinto la Supercoppa Italiana. Per questo motivo l’intenzione sarebbe quella di valutare attentamente il calciomercato in entrata ed inper provare a migliorare l’assetto delle giallorosse.Uno dei profili inper lasarebbe quello di Saki. La calciatrice giapponese infatti avrebbe ricevuto importanti offerte dall’estero che starebbe prendendo in seria considerazione, tanto da portare il tecnicoa non convocarla per la sfida giocata di Coppa Italia giocata contro il Napoli e vinta per 1-0. Stando a quanto riportato da Ilnista, la centrocampista potrebbe presto dire addio alla Capitale ed è per questo motivo che la dirigenza si sarebbe messa subito alla ricerca di un sostituto duttile allo stesso modo e che possa andare a migliorare il reparto difensivo delle giallorosse.