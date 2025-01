Ilrestodelcarlino.it - “Ripudiata” dal marito: “Il Comune legittima il divorzio islamico”

Ancona, 16 gennaio 2025 – Scopre di essere statadalquando attiva le pratiche diin Italia per vedersi riconosciuti anche tutti i diritti che ne derivano. Una forma di separazione il ripudio, che solo l’uomo è titolato a fare. Basta pronunciare per tre volte, in lingua araba, “ioda te” e la strada della coppia si divide per sempre senza nulla dovere. Il caso, unico nel suo genere, era esploso ad Ancona a giugno scorso e aveva investito una donna bengalese di 37 anni, residente da anni in città con due figli piccoli nati dal matrimonio con un connazionale di 45 anni. La 37enne aveva scoperto poco prima dell’estate scorsa di essere statadal 45enne e a seguito di questo già divorziata per il suo paese di appartenenza. Attraverso i suoi legali, gli avvocati Andrea Nobili e Bernardo Becci, ha avviato un ricorso in Corte di Appello per far annullare la registrazione anagrafica aldi Ancona relativa al provvedimento straniero dichiesto dal, anche lui residente ad Ancona.