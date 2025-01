Anteprima24.it - Ripascimento sul lungomare Marconi, lavori ripresi dopo lo stop

Tempo di lettura: 2 minutiParlano i fatti e il massiccio spiegamento di mezzi all’opera sul litorale salernitano. Il progetto per ildi questo tratto della spiaggia salernitana, il nuovo ambito che da Pastena all’altezza del Polo Nautico arriverà entro l’estate all’Ostello della Gioventù a Torrione, procede nonostante il maltempo e anche unlegato ad una interdittiva antimafia che ha colpito una delle aziende che operavano all’interno del Consorzio che ha vinto l’appalto.la comunicazione da parte della Prefettura, il Consorzio è stato costretto a sostituire l’azienda. Un procedimento che ha richiesto alcuni giorni dial cantiere che, ora, però, è pronto a rimettersi in moto. A breve partirà sullo stesso tratto anche l’intervento per il quarto ambitoche la gara si è conclusa ed in attesa anche dell’aggiudicazione definitiva e di possibili ricorsi.