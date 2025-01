Lanazione.it - Regione premia i due alpinisti . Bruschi e Tomè

PISTOIAUna grande passione per l’alpinismo, nata quando erano ancora adolescenti, e che li sta portando a condurre imprese di spessore a livello nazionale e non solo. Una coppia, quella composta dal serravallino Francescoe dal fiorentino Francesco, insignita di un importante riconoscimento da parte del Consiglio Regionale della Toscana, per mano del presidente Antonio Mazzeo. Con lui i membri dell’ufficio di presidenza Diego Petrucci e Federica Fratoni (che ha promosso l’iniziativa), i consiglieri Cristina Giachi e Luciana Bartolini con la presenza, a Firenze, anche del sindaco di Serravalle Piero Lunardi e dell’assessore Maurizio. Ai due ragazzi una targa e due bandiere dellaToscana da poter issare sulle cime più alte che vorranno scalare nell’immediato futuro, dopo aver esplorato tutte le alpi Apuane e il Monte Bianco come dimostrato anche da due documentari realizzati in proprio, visto cheè anche un videomaker.