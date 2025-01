Ilrestodelcarlino.it - Rava guida un quintetto ’senza paura’

Enrico, fra i jazzisti italiani più apprezzati a livello internazionale, sabato alle 20.30, al Bonci, porta sul palco "Fearless Five", un ensemble composto da una nuova generazione di talenti., alla tromba, sarà affiancato da Matteo Paggi al trombone, Francesco Diodati alla chitarra, Francesco Ponticelli al contrabbasso, Evita Polidoro batteria e voce. Il nuovoa luglio ha pubblicato il suo primo album, intitolato proprio Fearless Five, registrato alla Casa del Jazz di Roma per Parco della Musica Records. Il"Senza paura" mette insieme giovani musicisti già riconosciuti come brillanti esecutori quali il trombonista Matteo Paggi (che ha compiuto studi accademici al Conservatorio di Amsterdam), la batterista Evita Polidoro che con la band Nerovivo, è stata finalista del Conad Jazz Contest 2019 e ha avuto esperienze live con Dee Dee Bridgewater e Miguel Zenón; il chitarrista Francesco Diodati ed il bassista Francesco Ponticelli componenti dei trio Floors, che hanno già un rapporto consolidato con il band leader