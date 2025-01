Liberoquotidiano.it - Ramy Elgaml, oltre 50 denunciati per gli scontri a San Lorenzo a Roma

Altri indagati si aggiungono ai 30 giànei giorni scorsi dalla Digos della questura diper glicon le forze dell'ordine avvenuti sabato sera, nel quartiere di San, in occasione del corteo non autorizzato in memoria di. I carabinieri del nucleo informatico del comando provinciale dihanno depositato un'altra informativa di reato con altre 20 persone identificate che avrebbero preso parte ai disordini. Sono dunque50 in tutto i. Gli investigatori del nucleo informativo hanno ricostruito tutte le fasi che hanno preceduto il lancio di bombe carta. Poco prima infatti, era stato assaltato il vicino supermercato e un gruppo di manifestanti aveva provato ad 'attaccare' la stazione dei carabinieri poco distante. Per alcuni degli organizzatori, se venisse provata la 'regia' unica anche per gli stessi episodi avvenuti a Milano, Torino e Bologna, potrebbe configurarsi anche l'aggravante della finalità terroristica.