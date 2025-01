Bubinoblog - RAI1: STOP AL CANTANTE MASCHERATO PER INSEGNO CON LA REUNION DELLA PREMIATA DITTA?

Iltorna o non torna? Al momento la risposta pare essere negativa in merito allo show di Milly Carlucci dove i vip cantano totalmente mascherati.Le ultime indiscrezioni arrivano da Tvblog che cerca di fare chiarezza sullo show primaverile del venerdì sera di. I vertici di Viale Mazzini hanno svariate idee.La prima è la più scontata, ovvero realizzare uno spin off di Ballando con le Stelle con i nip oppure un torneo dei campioni in occasione dei 20 anni di messa in onda.L’altra idea è che la Carlucci si fermi per cedere il posto alla, alias i comici Pino, Roberto Ciufoli, Tiziana Foschi e Francesca Draghetti.Sarà davvero così o Milly Carlucci riuscirà a far tornare Il? Al momento i dirigenti Rai puntano maggiormente sullo spin off di Ballando o su