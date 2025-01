Ilgiorno.it - Raduno per i 40 anni della Lancia Y10

LaY10 raggiunge un traguardo importante nel 2025: compie 40. E per festeggiare la ricorrenza è stato organizzato “Y40, piace ancora alla gente che piace”, un maxidi Y10 in programma per domenica 4 maggio a Trezzano sul Naviglio. L’iniziativa è del car influencer William Willy Jonathan, esperto in raduni celebrativi mono modello, con il supporto organizzativo dal 500Landia club di Vigevano e dal team Pian Piano Arriviamo. A poche ore da un semplice post sui social alla domanda "Pronti all’invasione di Y10?", si sono contate tante promesse di partecipazione e diversi appassionati hanno iniziato a organizzarsi in gruppo per giungere da tutta Italia. La Y10 vieneta nel 1985 per sostituire l’Autobianchi A112, un modello di grande successo prodotto per diciassettein otto serie.