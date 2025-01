Gqitalia.it - Quanto è piccante Hot Ones Italia con Alessandro Cattelan?

Leggi su Gqitalia.it

Con Hot, uno tra i conduttori più acuti e camaleontici della televisionena, ha deciso di lanciarsi in un'avventura non da poco: portare un format americano che ha incendiato cuori e palati, su RaiPlay. Un'operazione ardita che si preannuncia, fin dal principio, una scommessa a suon di salse bollenti e domande da far girare la testa.In un panorama televisivono dove il rischio è spesso un lusso,si trova a camminare su una linea sottile: la volontà di rimanere fedele al format originale e la necessità di adattarlo al suo modo di far televisione.La domanda sorge spontanea: bravo ad adattarsi a tutto, dalla radio, ai podcast, agli show nei teatri,riuscirà a non tradire l’anima del programma, anzi, a migliorarla?Vediamo cosa funziona e cosa, invece, arranca nelle prime puntate di Hotche ogni venerdì si arricchirà di un nuovo episodio.