Quali sono i paradisi fiscali preferiti dagli italiani

Milano – Inonpoi così lontani, anzi, alcuniproprio dietro l’angolo. In realtàmicro-Stati molto più vicini a noi di quanto pensiamo. Secondo uno studio recente del World Inety Lab, i primi cinqueal mondoil Principato di Monaco, il Granducato del Lussemburgo, il Liechtenstein e le Channel Islands chesituate nel canale della Manica. Solo al quinto posto troviamo le Bermuda, chel'unico paradiso fiscale non europeo di questa black list. Questi posti hanno pochissimi abitanti, ma vantano redditi pro capite che non hanno eguali nel resto del mondo. A segnalarlo è l’Ufficio studi della CGIA. Quando un Paese è considerato un paradiso fiscale L’identikit dei Paesi della black list, da considerarsi comestate definite dall’OCSE già nel 1998, in occasione della pubblicazione del rapporto “Harmful Tax Competition – An Emerging Global Issue”, nei seguenti punti: sostanziale mancanza di imposte sui redditi delle imprese costituite nei propri territori; assenza, all’interno dei rispettivi ordinamenti giuridici, dell’obbligo per le società ivi costituite di svolgere un’affettiva attività d’impresa nei relativi territori; poca trasparenza del sistema legislativo e amministrativo, che consente a determinati soggetti di beneficiare di privilegi in termini di ridotta tassazione dei redditi; assenza di alcun meccanismo di scambio delle informazionitra tali Paesi e gli altri Stati finalizzato a garantire la potestà impositiva di questi ultimi e a combattere i fenomeni di evasione ed elusione fiscale internazionale.