Punkreas trent' anni di Paranoia e Potere | gli artisti-fans li omaggiano a suon di cover

Parabiago, 16 gennaio 2025 –e non sentirli. Ifesteggiano l’versario in cifra tonda di “”, il loro terzo album, probabilmente il più popolare, sicuramente quello che li rivelò anche al di fuori dei confini della scena punk milanese. Numerose le iniziative in programma, che culmineranno con l’uscita della versione rimasterizzata del disco, edito nel 1995 da T.V.O.R. on vinyl, l’etichetta del comasco Stiv Valli, personaggio leggendario del punk italiano, a lungo titolare del negozio New Zabriskie Point. Si parte con l’approdo su tutte le piattaforme digitali di un’inedita rilettura di Acà Toro, fra i pezzi trainanti del disco, firmata da Giancane, fra gli esponenti più brillanti del nuovo cantautorato tricolore. Il brano sarà disponibile da mercoledì 22 gennaio.