Proenza Schouler | i due fondatori lasciano il brand cosa cambierà?

Il 2025 è appena iniziato ma si preannuncia movimentato: il valzer tra direttori creativi prosegue. L’ultima giravolta è avvenuta tra le mura del: iJack McCollough e Lazaro Hernandez hanno annunciato l’intenzione di lasciare il marchio dopo 22 anni. Il futuro diFondato nel 2002,è diventato rapidamente un punto di riferimento della New York Fashion Week grazie a uno stile raffinato, un minimalismo elevato, funzionale ma sofisticato. Capi squisitamente contemporanei, ma capaci di scivolare via dai trend, restando atemporali, moderni e con una precisa identità.I due designer hanno iniziato a collaborare mentre studiavano alla Parsons School of Design e hanno scelto di chiamare il loro progetto con i cognomi delle madri.