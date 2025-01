Presentato il progetto per il nuovo ponte della Scafa Picca | Un’opera fondamentale attesa da anni

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 16 gennaio 2025- L’assessore Monicaha rapl’Amministrazione comunale di Fiumicino nell’aula consiliare del X municipio, durante la presentazione pubblica delper la realizzazione del. L’inizio dei lavori è previsto entro il 2025 , come annuncia Ornella Segnalini, Assessore ai lavori Pubblici di Roma Città Metropolitana, presente al convegno insieme al Presidente del X Municipio Mario Falconi. Ilprevede la creazione di una ciclabile sul vecchiomentre la nuova infrastruttura sarà destinato esclusivamente al traffico motorizzato, oltre a interventi di sistemazione degli argini del Tevere.“Questa èche aspettiamo dae che ha attraversato un lungo e complesso iter, iniziato nel 2008. Siamo estremamente soddisfatti, perché si tratta di un intervento strategico non solo per il Comune di Fiumicino, in quanto offrirà un collegamento diretto e migliorato con la città di Ostia.