Lanazione.it - Prato, ripresi i lavori per la nuova ala del Liceo Copernico

, 16 gennaio 2025 - In relazione aiper la costruzione dellaala delScientifico “Niccolò”, interrotti a causa di urgenti e accurati interventi di bonifica dovuti alla rilevazione di infiltrazioni di idrocarburi nel terreno, la Provincia diha fatto sapere che le attività sono ripartire regolarmente il 9 gennaio, a seguito di numerosi solleciti da parte della Direzione deiall'appaltatore. Inoltre, durante il periodo delle festività, è stato effettuato un intervento straordinario di pulizia del cantiere, un'azione non prevista inizialmente ma necessaria per agevolare una rapida ripresa delle operazioni. Attualmente, le operazioni in corso consistono nello svuotamento dell’acqua accumulata nel cantiere. Una volta completata questa fase, si procederà con il termine dello scavo, che consentirà di predisporre l'area per l’avvio delle fondazioni strutturali.