Lettera43.it - Ponte sullo Stretto, per il Tar il ricorso di Reggio Calabria e Villa S. Giovanni è ammissibile

Il Tar del Lazio ha dichiaratoilche il Comune di Villa San Giovanni e la Città metropolitana dihanno presentato contro il parere positivo della commissione Via Vas sul progetto del. Una doccia fredda per il ministero dei Trasporti e per Matteo Salvini, che nelle stesse ore ha incassato un’altra notizia. Il Tribunale amministrativo del Lazio, infatti, ha smentito il leader della Lega sulla precettazione dello sciopero del 13 dicembre, accogliendo ilpresentato dai sindacati. Sulla questione, il Tar ha accolto l’istanza e anche la richiesta di integrazione documentale presentata da Comune e Città metropolitana. L’udienza è stata rinviata a data da destinarsi.Matteo Salvini (Imagoeconomica).Le amministrazioni: «Al Tar chiesta una valutazione di merito»L’avvocato Daniele Granara, il legale a cui è stato dato l’incarico dalle due amministrazioni, ha anche spiegato che ogni parere della commissione sarà impugnato dagli enti che rappresenta.