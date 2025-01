Polo della carità nel cuore di Napoli | il Cardinale Battaglia Erri De Luca e Lello Esposito aprono Casa Bartimeo

Leggi su Ildenaro.it

Quando si parla di povertà si pensa quasi esclusivamente alla mancanza di risorse materiali. Nell’immaginario collettivo, infatti, l’assenza di cibo o di vestiti rappresenta l’unica necessità avvertita da chi vive in condizioni di privazione; tuttavia, esistono bisogni altrettanto importanti, come la possibilità di vivere in famiglia, di avere relazioni sociali significative e la possibilità di accedere a percorsi di cure mediche. Per dare risposte anche a questi bisogni la Chiesa diha dato vita a, un vero e proprio “” coordinato dalla Caritas Diocesana attraverso il ramo ETSChiesa di, che sorge nel complessoBasilica di San Pietro ad Aram lungo il corso Umberto I a, in quella che si configura come la prima Opera Segno del GiubileoSperanza realizzata grazie al supporto di Fondazione Con il Sud, Fondazione Grimaldi, Fondazione San Gennaro, la Provincia napoletana dei Frati Minori e l’Arciconfraternita dei Pellegrini.