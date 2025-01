Lanazione.it - Plebiscito per Santini. Sesto mandato di fila

diper Luigi, confermato direttore della sezione Versilia storica dell’Istituto storico lucchese. Nei giorni scorsi è stato eletto infatti all’unanimità nella sala polifunzionale di via del Marzocco, concessa dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana. Si è trattato della prima riunione del neo direttivo che resterà in carica per il 2024-2029, concoadiuvato dal vice direttore Melania Spampinato e dal segretario Giulio Galleni. Nell’occasione è stata conferita all’ultra90enne Mario Taiuti l’onorificenza di consigliere emerito per il suo operato e le sue puntigliose ricerche d’archivio. Passando alle priorità del prossimo lustro, figurano innanzitutto le celebrazioni per la riapertura al pubblico dell’Archivio storico del Comune, struttura che conserva le più preziose memorie dell’intera Versilia storica.